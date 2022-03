Covid, salgono le terapie intensive, 65 nuovi positivi nel Cremonese

CREMONA - 2.718 nuovi positivi su 23.496 tamponi in tutta la regione, 65 nella provincia di Cremona. Tasso di positività in leggero ribasso, oggi è all'11,5%. Continuano ad aumentare i ricoveri: 39 in più rispetto a ieri nei reparti ordinari, arrivando a un totale di 967, e 3 in più nelle terapie intensive, che oggi diventano 47. I nuovi decessi sono 8, nessuno nella provincia di Cremona.

