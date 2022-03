Ribaltamento in auto, ventenne in ospedale

OSTIANO - Attimi di paura verso l'ora di pranzo in via 25 aprile ad Ostiano, dove un ragazzo di 20 anni si è ribaltato a bordo della sua autovettura. Il giovane che era alla guida dell'utilitaria ha perso il controllo ed è andato a sbattere contro uno dei tigli che delimitano la passeggiata pedonale protetta. Sul posto Carabinieri, vigili del fuoco di Cremona, ambulanza e automedica. Il giovane è stato trasportato in ospedale con ferite serie ma non sarebbe in pericolo di vita.