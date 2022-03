Gravissimo incidente, morto un ventenne di Soresina

SAN GERVASIO (BRESCIA) - Una terribile tragedia si è consumata questa mattina sulla Provinciale 11 all’altezza di San Gervasio Bresciano (Bs). Un 20enne residente a Soresina ha perso la vita dopo essersi scontrato frontalmente con un autoarticolato. L’urto, avvenuto per cause non ancora chiare, si è rivelato fatale per il giovane mentre il camionista, 41enne, ne è uscito illeso. Vano l’intervento dell’elisoccorso giunto in pochi minuti dal Civile insieme alla Croce Bianca.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 6. Dinamica e indagini al vaglio della compagnia carabinieri di Verolanuova. La vittima non è ancora stata identificata.