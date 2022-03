Giovane ritrovato, «È vivo e non ha fatto sciocchezze»

CUMIGNANO SUL NAVIGLIO - Scappa di casa senza dir nulla e tutta la comunità esce per strada a cercarlo. Apprensione e paese mobilitato. Sui social fioccano appelli, condivisioni, richieste di aiuto. Nessuno resta indifferente, il tam tam mediatico coinvolge migliaia di persone. In mezzo ai campi di grano ci sono le divise, i cittadini, i politici, i volontari delle associazioni. Spasmodiche ricerche e poi alla fine, ieri sera, il ritrovamento. Il 23enne residente a Cumignano sul Naviglio, che era scomparso da martedì notte senza farsi più sentire, è stato infine intercettato dai soccorritori del 118 e dalla forze dell’ordine che l’hanno messo in salvo. Aveva lasciato il suo domicilio senza fornire spiegazioni e si è diretto verso Genivolta. Si era persino pensato al peggio finché non è squillata la cornetta. La testimonianza del sindaco Aldo Assandri: «Pare fosse stremato quando l’hanno trovato. La chiamata alla famiglia è arrivata da lui. L’unica cosa importante per tutti noi è che ora stia bene e sia tornato a casa».



I fatti risalgono a martedì. Il giovane, secondo le testimonianze dei suoi famigliari, si era allontanato dall’abitazione portando con sé una coperta arancione, di quelle che si usano sui divani letto, e pochi vestiti. Indossava una felpa larga, sportiva, di colore grigio chiaro e i pantaloni di una tuta da ginnastica. Aveva anche una borsa in spalla, forse per portare lo smartphone e un cambio di vestiti. Ha spento il cellulare e ha camminato tanto. Poi, per fortuna, il ripensamento.

Sono da poco passate le 18 quando arriva la chiamata alla mamma. «Sono qui». Qualche acciacco ma sta bene, il giovane è vivo e non ha fatto sciocchezze. L’allarme rientra. Fornisce anche la sua posizione, è nella periferia di Genivolta. Non sono noti i motivi della fuga ma ora, in realtà, non importa a nessuno. L’abbraccio di poco più di 400 anime, fino a ieri a ‘caccia’ nei campi, va alla famiglia. Tutto è bene quel che finisce bene