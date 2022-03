Ucraina, Confagricoltura: maxi donazione di latte

RIPALTA CREMASCA - Maxi donazione di latte da parte della Libera agricoltori e in favore della popolazione ucraina colpita dall’invasione russa. Stamattina, il presidente dell’associazione di categoria Riccardo Crotti, insieme al presidente della sezione latte Carlo Alberto Gipponi e al direttore della sede cremasca Paolo Spadari, ha consegnato 25 mila litri di prodotto a lunga conservazione al sindaco Aries Bonazza.

«Siamo al fianco della popolazione ucraina che sta soffrendo a causa della guerra – ha spiegato Gipponi –: ci siamo mossi tramite un’azienda produttrice per raccogliere il latte e contribuire così all’iniziativa di aiuti messa in campo dal Comune con la parrocchia e le associazioni». Da parte del sindaco i ringraziamenti alla Libera. «Innanzitutto il plauso agli agricoltori per l’immediato sostegno – precisa Bonazza –: hanno dimostrato ancora una volta di essere presenti quando c’è una necessità, come già avvenuto in passato per altre emergenze. Da parte nostra facciamo il possibile, con iniziative solidali che in questi anni si sono ripetute in vari ambiti. Il latte donato dall’associazione di categoria partirà a breve per l’Ucraina a bordo di un furgone. Siamo in contatto con gli ucraini che si occuperanno del trasporto».

Per oggi e domani in paese è in programma una raccolta di generi alimentari non deperibili e medicinali, che andrà a comporre la spedizione in favore delle popolazioni in difficoltà e che ormai faticano a trovare cibo e altri prodotti di prima necessità. Si sono uniti il Comune, l’unità pastorale del paese e la farmacia Vecchia. Generi alimentari, prodotti per l’igiene personale, piatti, posate e bicchieri monouso si potranno consegnare domani all’oratorio di Ripalta Nuova dalle 9,30 a mezzogiorno e dalle 13,30 alle 17,30. «In farmacia, invece – prosegue il sindaco – stanno già raccogliendo da alcuni giorni medicinali e prodotti per il primo soccorso, che faranno parte della spedizione che organizzeremo nei prossimi giorni».