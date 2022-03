Rigenerazione urbana, 13 milioni a 35 Comuni della provincia di Cremona

CREMONA - Ben 13 milioni di euro per 35 Comuni della provincia di Cremona. Ecco le risorse per il territorio derivanti dal bando regionale per avviare i processi di rigenerazione urbana.

In totale, il provvedimento assegna 200 milioni agli enti locali della Lombardia, ammessi al finanziamento, per realizzare interventi di recupero e sistemazione di edifici pubblici e/o aree di pubblico interesse.

“Ancora una volta la Lombardia c’è – dice Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda -. Il bando ‘Rigenerazione urbana’ è una misura importantissima per tutti i nostri territori: l’obiettivo è rendere le città, i paesi e tutte le destinazioni della nostra splendida regione sempre più attrattive, avviando processi di recupero urbano”.

“Le opere infrastrutturali miglioreranno la vita quotidiana di tanti cremonesi, dai lavoratori agli studenti – aggiunge Magoni -. Le infrastrutture rappresentano il biglietto da visita del territorio: rendere sempre più collegati i nostri Comuni significa valorizzare le eccellenze locali, permettendo di esaltare potenzialità economiche e turistiche che ogni provincia lombarda possiede. Un progetto strategico, dunque, che permetterà di sviluppare il turismo della provincia di Cremona dando nuovo impulso economico alle attività produttive. Questo risultato è frutto della sinergia tra Regione Lombardia e gli enti locali, a dimostrazione che quando si fa squadra si possono raggiungere traguardi davvero importanti per il bene di tutti”.

