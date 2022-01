Covid, in provincia di Cremona contagi in picchiata: -23% in una settimana

CREMONA - Sono 729 i nuovi contagi rilevati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. Diventano così 5.692 i casi di positività conteggiati sul territorio negli ultimi sette giorni, vale a dire 1.699 in meno rispetto a 7.391 della settimana precedente con un calo del 23%.

I DATI DELLA LOMBARDIA

Con 167.214 tamponi è di 18.555 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia con un tasso di positività in calo all’11% (ieri 12,1%). Il numero dei ricoverati aumenta nelle terapie intensive (254, +2) e cala nei reparti (3.072, -92). Sono 88 i decessi (di cui 4 in provincia di Cremona) che portano il totale da inizio pandemia a 37.046. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 5.353 casi, a Bergamo 1.909, a Brescia 2.789, a Como 1.036, a Cremona 729, a Lecco 488, a Lodi 411, a Mantova 1.001, a Monza 1.294, a Pavia 1.130, a Sondrio 325 e a Varese 1.529.

OPEN DAY 5-11 ANNI

Sono 6.440 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate questa mattina fino alle 13.30 ai bambini nella fascia tra i 5 e gli 11 anni in Lombardia. Di queste 4.453 iniezioni cioè il 67% (2.221 prime dosi e 2.232 seconde dosi), sono state effettuate nei 24 centri vaccinali della Regione Lombardia dove oggi e domani si può andare senza prenotazione negli open day per bambini. A Milano nell’hub della Fiera, al Portello, le dosi somministrate sono state 1.288, di cui 426 prime dosi. «Vaccinare i bambini - sottolinea in un tweet il vice presidente e assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti - è importante per proteggerli ed evitare decorsi gravi della malattia dai quali nessuna fascia d’età è esclusa, per aiutare la scuola in presenza, esperienza formativa imprescindibile, per arginare la diffusione dei contagi tra la popolazione»