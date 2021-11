Dany a "Wild Teens": da ribelle ad aspirante contadino

POZZAGLIO - Dany non aveva mai impugnato un badile. Né – tantomeno - si era trovato costretto a spostare una rotoballa o a lavarsi in un secchio d’acqua. In questi giorni, invece, lo si può vedere in azione nelle vesti di (aspirante) agricoltore sulla piattaforma di streaming discovery+: Dany Gradaschi Azzini, 16enne di Casalsigone, è uno dei protagonisti di «Wild Teens - Contadini in erba», il reality che ha catapultato dodici adolescenti viziati e un po’ ribelli in una fattoria del Pavese per metterli di fronte all’esperienza del duro lavoro in fattoria. I ragazzi, privati della tecnologia e degli agi della quotidianità domestica, stanno trascorrendo un mese lontano da casa tra stalle e risaie. Al loro fianco ci sono il fattore Andrea Gherpelli, la responsabile degli animali Adriana Busi e il patron della cucina e dell’aia Emidio Dellepiane: i tutor degli «adolescenti selvaggi» in un’avventura ad altissimo quoziente formativo.

ALLERGICO AGLI ORDINI

«A Dany non piace quando gli viene dato un ordine. Anticonformista e iperattivo, non riesce a stare fermo più di mezzora. Lo sforzo fisico non lo spaventa, anche se è un po’ schizzinoso con gli insetti», si legge su profilo del 16enne cremonese pubblicato sul sito ufficiale del reality. Mamma Barbara, però, rincara (affettuosamente) la dose: «Dany ci fa dannare — dice —. Non pensa molto alle conseguenze di quello che fa e mi auguro che questa esperienza possa contribuire a raddrizzarlo. Svegliarsi col canto del gallo, lavorare le terra, stare a contatto con gli animali della cascina e magiare i cibi di una volta è senz’altro una prova molto impegnativa per lui. L’ho spinto a partecipare a Wild Teens per fargli capire cosa vuol dire lavorare». D’altra parte il «ragazzo terribile» di Casalsigone, in un video pubblicato online, si presenta senza peli sulla lingua: «Sono un ca**one», ammette. Iscritto all’indirizzo socio-sanitario dell’istituto Einaudi di Cremona, Dany dovrà ora scoprire il significato della parola «impegno».

LE PUNTATE

Per il momento su discovery+ sono disponibili le prime due puntate di «Wild Teens»: in tutto sono previsti sei episodi da settanta minuti ciascuno. Una curiosità: del cast fa parte anche Aurora Baruto, 17enne star dei social con 3 milioni di fan su TikTok. Dopo la presentazione dei protagonisti, il programma — come pretende il copione di ogni reality che si rispetti — ha immediatamente previsto la prima eliminazione. Nella puntata numero due, invece, i Wild Teens «cercano di abituarsi alla vita da contadini — recita la sinossi — portando avanti le attività della cascina e facendo nuove esperienze come la pesca nel Ticino, l’apicoltura e l’inseminazione artificiale delle vacche. Nel frattempo si consolidano i rapporti tra i ragazzi tra nuove amicizie e possibili nuovi amori». Fino a che punto riuscirà ad arrivare Dany? Anche se la trasmissione è stata registrata in estate, l’esito della sfida è ovviamente top secret. «Non conoscevamo i meccanismi del reality — afferma mamma Barbara —. Sto scoprendo anch’io le dinamiche che si sono innescate all’interno della cascina». Il programma verrà trasmesso in chiaro su Nove ad inizio 2022.

Dany insieme ai suoi genitori