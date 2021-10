Iginio Massari: "Il torrone sia protagonista tutto l’anno"

BRESCIA - "Il torrone? È un prodotto eccezionale, ma deve diventare protagonista tutto l’anno, non solo a Natale. E per riuscirci deve ideare nuove strategie di marketing”: il consiglio (disinteressato, ma prezioso) è di Iginio Massari, il Maestro Pasticciere che ha saputo trasformare il marchio di famiglia in un brand di successo internazionale. Il numero 1 dei pasticcieri italiani ha dedicato un pensiero al celebre dolce “made in Cremona” in occasione della festa per i primi 50 di attività della Pasticceria “Veneto”, il laboratorio che ha aperto a Brescia il 18 ottobre 1971 e che ha chiamato così per evocare la “dolce vita” romana resa celebre dal genio di Federico Fellini. “Per iniziare firmai tante cambiali e dopo tre anni stavo per mollare, ero pronto a vendere tutto – ricorda Massari in un’intervista esclusiva concessa a La Provincia di Cremona e di Crema —. Mia moglie mi convinse a resistere e dopo mezzo secolo siamo ancora qui, con nuove idee e nuovi progetti. Personalmente, mi alzo ogni mattina alle due e mezza ed entro in laboratorio verso le tre, mentre tutti dormono: i dipendenti e i primi clienti arrivano alla sette”.