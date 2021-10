Malore in bici: muore 64enne

CASTELVERDE - Malore fatale per un uomo classe 1957 che questo pomeriggio in sella alla sua mountain bike stava percorrendo la ciclabile in fregio al canale Naviglio. Sono stati alcuni passanti ad accorgersi di quanto stava accadendo.

Sul posto - oltre alla Polizia Stradale di Pizzighettone - sono giunte un'auto medica e un'ambulanza. Nonostante i tentativi di rianimazione il suo cuore non ha più ripreso a battere.