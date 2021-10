Fuga di gas a Grontardo: paura e asilo evacuato

GRONTARDO - Paura all'asilo di Grontardo per una fuga di gas in via Cattaneo. Durante gli scavi per la posa della fibra ottica, poco dopo le 15, una ruspa ha inavvertitamente danneggiato un tubo del metano a pochi metri dalla scuola per l'infanzia. L'odore che si è sprigionato istantaneamente ha messo in allarme le maestre, che hanno provveduto a chiamare il numero unico d'emergenza dopo aver messo in sicurezza i bambini. L'asilo è stato prontamente evacuato. Sul posto sono intervenuti tempestivamente vigili del fuoco, carabinieri di Vescovato e anche un'automedica del 118. Fortunatamente non si sono riscontrate intossicazioni. Il grande spavento è passato in pochi minuti: il guasto provocato dalla pala meccanica è in fase di sistemazione.