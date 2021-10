Trentamila cremonesi alle urne per eleggere 13 sindaci

CREMONA - Il countdown è terminato: aperti stamattina alle 7 in punto, i seggi elettorali resteranno a disposizione degli elettori fino alle 23 di oggi e poi ancora dalle 7 alle 15 di domani. In Italia sono poco meno di 1.200 i Comuni interessati dalla tornata amministrativa, mentre in provincia ad essere chiamati alle urne, per scegliere i nuovi sindaci o confermare quelli uscenti, saranno 30.266 cittadini. Per la precisione quelli di: Azzanello, Pizzighettone, Pieve San Giacomo e Sesto nel Cremonese; San Giovanni in Croce e San Martino del Lago nel Casalasco; Spino, Rivolta d’Adda, Pianengo, Palazzo Pignano, Izano, Cremosano e Campagnola nel Cremasco. Tredici Comuni e 25 liste. Si tratta di paesi sotto i 15 mila abitanti, dunque l’elezione di sindaco e consiglieri avviene in un unico turno senza possibilità di ballottaggio. Vince, infatti, il candidato che raccoglie la maggioranza relativa dei voti secondo un sistema maggioritario. Lo spoglio avverrà domani, subito dopo la chiusura dei seggi.



Ad ogni candidato sindaco è collegata una sola lista con un numero di candidati al consiglio comunale non superiore ai seggi disponibili. L’elettore quindi, esprimendo la propria preferenza per un candidato, la esprime anche per la sua lista. Alla lista del sindaco spettano così i due terzi dei posti in consiglio disponibili, mentre gli altri vengono divisi proporzionalmente tra le liste degli altri candidati alla carica di primo cittadino. Le principali sfide sono a due, ma non mancano le triplici candidature (a Sesto, Rivolta, San Martino del Lago) così come le corse solitarie (a San Giovanni, Campagnola, Pianengo, Palazzo Pignano). Anche in questi ultimi casi è importante l’affluenza: per raggiungere il quorum. In tempo di pandemia, per accedere ai seggi elettorali vengono adottate prescrizioni di sicurezza ma non è necessario mostrare il Green pass, fatta eccezione per i componenti delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali. Tutte le informazioni e le circolari relative alle elezioni amministrative di oggi e domani si trovano anche sul sito web ufficiale della Prefettura di Cremona.