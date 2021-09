Cremona, in provincia le classi in quarantena salgono a 11

CREMONA - A meno di una settimana dall’avvio dell’anno scolastico, già bisogna fare i conti con le prime classi in isolamento. Sull’intero territorio provinciale sono in tutto 11, tre nelle scuole per l’infanzia di Rivolta d’Adda, Scandolara Ravara e Crema. Quattro sono le classi in quarantena alle primarie di Pescarolo, Bagnolo Cremasco e Castelleone. Altrettante classi sono in isolamento alle medie di Castelleone. Sono due le maestre dell’infanzia in quarantena. Numeri piccoli, ma che destano una qualche preoccupazione. Per evitare il diffondersi dei contagi oltre ai vaccini bisognerebbe essere in grado di individuare gli asintomatici. In questa direzione si pone l’impegno di Ats Val Padana nel dare avvio allo screening di bimbi di elementari e medie nelle scuole sentinelle che sono state individuate per i test salivari. Parte infatti oggi il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, attraverso l’utilizzo dei test salivari molecolari.