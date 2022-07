Covid, frenata dei ricoveri, 448 casi in provincia

CREMONA - A fronte di 50.989 tamponi effettuati in Lombardia nelle ultime 24 ore sono 12.508 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati, dei quali 448 sono solo in provincia di Cremona. Il tasso di positività è in leggero calo rispetto a ieri (quando era al 25,7%9, attestandosi al 24,5%. L'impennata di ricoveri subisce una frenata: ieri i nuovi ricoverati in reparti ordinari sono stati 44, mentre oggi solo 4. Si conta anche un dimesso dalle terapie intensive. I nuovi decessi registrarti in regione sono 8, nessuna vittima in provincia di Cremona.

I NUOVI CASI PER PROVINCIA