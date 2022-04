Alfa Romeo Duetto, il fascino eterno della spider 'made in Italy'

CREMONA - Più di cinquanta Alfa Romeo Duetto provenienti da tutta Italia hanno animato e incuriosito le persone presenti in piazza Marconi, in occasione di un raduno organizzato dal Club Alfa Romeo Duetto. I primi equipaggi sono arrivati in città già ieri. Oggi tutte le auto sono state esposte in piazza dal primo mattino e vi rimarranno fino alle 16,30-17. Il programma della giornata prevedeva anche, nel corso della mattinata, un evento musicale riservato ai partecipanti nell’auditorium del Museo del violino. Ogni equipaggio ha ricevuto un omaggio locale: torrone e mostarda Sperlari.

Scopo del Club Alfa Romeo Duetto è perseguire le finalità dell’interesse generale degli appassionati dello Spider Alfa Romeo organizzando ogni anno in Italia ben 8 Raduni Ufficiali per soli soci. La florida attività "on the road" permette il ritrovo fra soci da Nord a Sud grazie alle otto delegazioni nazionali attive in Piemonte, Lombardia Triveneto, Liguria, Toscana Lazio, Sicilia, Emilia e Romagna.

FOTO: FOTOLIVE/PAOLO CISI