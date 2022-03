Ucraina, il "nostro" fotografo al confine: «Ho colto disperazione e speranza»

CREMONA - «Avrò fatto migliaia di scatti nei tanti anni di carriera. Non si contano i reportage, anche in posti difficili come Kosovo, ex Jugoslavia, Lampedusa. Ma nonostante il filtro dell’obiettivo posto tra me e la realtà, certe immagini ti restano appiccicate addosso» Filippo Venezia, fotografo dell’Ansa, è in auto quando lo raggiungiamo telefonicamente. Sta rientrando dall’ultimo servizio svolto per l’agenzia, ai confini della guerra. «Sono in Slovenia, qualche ora e sarò a casa. È stato un lungo viaggio che non dimenticherò». Venezia ha viaggiato con due colleghi, un fotografo e una giornalista. Prima tappa in Polonia a Medyka e poi a Dolhobyczów, infine in Slovacchia, al campo profughi di Val’kè Slemence.

I suoi scatti raccontano storie di disperazione, mischiata a paura, ma anche di orgoglio, dignità e speranza. «Sono tante le cose che mi hanno colpito profondamente in questo viaggio e devo dire che faccio ancora fatica a riordinare i pensieri e a scegliere uno scatto in particolare tra quelli che ho fatto. L’atmosfera era molto particolare. Ho visto e fotografato diversi esodi. Non era la prima volta che mi trovavo davanti a persone che scappavano da una guerra lasciandosi alle spalle le loro case, le loro cose, le loro vite. Ma questa volta ho provato qualcosa di diverso e dilaniante. Che mi ha toccato nel profondo. Ci metterò un po’ credo a fare ordine tra gli scatti e anche nei miei pensieri. A lasciarli sedimentare. Non dimenticherò mai per esempio gli occhi di un bambino piccolo. Gli ho scattato una foto da terra. Lui era seduto a bordo di uno dei pullman che stavano partendo dalla Polonia per condurlo da qualche altra parte in Europa. Partiva spero, per un posto sicuro e caldo dove ritrovare una parvenza di normalità e un pizzico di quella spensieratezza che dovrebbero avere tutti i piccoli alla sua età. Aveva il naso e le manine schiacciate al vetro. Lo sguardo perso nel vuoto. Chissà cosa poteva passargli per la mente».