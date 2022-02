Terribile scontro frontale, gravissime due donne di 54 e 56 anni

CASTELLEONE - Pauroso frontale lungo la Ex Statale 415 dove sono intervenuti d’urgenza i mezzi di soccorso castelleonesi e la Croce Verde di Crema. Sul posto anche un elisoccorso giunto da Bergamo. Le due persone coinvolte di 56 e 54 anni, automobiliste originarie di Annicco e Gera d’Adda, sono state trasportate rispettivamente a Pavia e Cremona. Le due donne sono in gravi condizioni. In corso la ricostruzione della dinamica, al vaglio della Polstrada di Crema. Traffico congestionato, gestito dagli agenti e dai vigili del fuoco.