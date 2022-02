Sindaci Anci, anche Gianluca Galimberti all'incontro con Papa Francesco

CITTA' DEL VATICANO - C'era anche il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, all'udienza che questa mattina ha visto i primi cittadini dell'Anci (Associazione Nazionale Comuni d'Italia) ospiti di Papa Francesco nella Sala Clementina.

«Attraverso di voi, saluto i Sindaci di tutto il territorio nazionale, con grato apprezzamento, in particolare, per ciò che state facendo e che avete fatto in questi due anni di pandemia». Così il Papa ai sindaci. «La vostra presenza è stata determinante per incoraggiare le persone a continuare a guardare avanti - ha sottolineato Francesco -. Siete stati punto di riferimento nel far rispettare normative a volte gravose, ma necessarie per la salute dei cittadini». «Anzi - ha aggiunto -, la vostra voce ha aiutato anche chi aveva responsabilità legislative a prendere decisioni tempestive per il bene di tutti. Grazie!».

«A volte ci s'illude che per risolvere i problemi bastino finanziamenti adeguati. Non è vero» ha detto il Papa ai sindaci. In realtà «occorre anche un progetto di convivenza civile e di cittadinanza: occorre investire in bellezza laddove c'è più degrado, in educazione laddove regna il disagio sociale, in luoghi di aggregazione sociale laddove si vedono reazioni violente, in formazione alla legalità laddove domina la corruzione. Saper sognare una città migliore e condividere il sogno con gli altri amministratori del territorio, con gli eletti nel consiglio comunale e con tutti i cittadini di buona volontà è un indice di cura sociale».

Indicando ai sindaci dell’Anci, come «incoraggiamento», il valore della «paternità», papa Francesco ha sottolineato che «il servizio al bene comune è una forma alta di carità, paragonabile a quello dei genitori in una famiglia». «Anche in una città, a situazioni differenti si deve rispondere con attenzioni diversificate - ha osservato -; perciò la paternità, o maternità, si attua anzitutto attraverso l'ascolto. Il sindaco o la sindaca sa ascoltare». «Non temete di 'perdere tempo' ascoltando le persone e i loro problemi! - ha esortato il Pontefice - Un buon ascolto aiuta a fare discernimento, per capire le priorità su cui intervenire». «Non mancano, grazie a Dio, le testimonianze di sindaci che hanno dedicato gran parte del tempo ad ascoltare e raccogliere le preoccupazioni della gente», ha aggiunto Francesco. (ANSA)