In attesa del treno a Crema, ragazza di 19 anni colpita alla testa: è grave

CREMA - Una ragazza di 19 anni è stata investita da un treno alle 7,20 in stazione. Le sue condizioni sarebbero serie (codice giallo), tanto che è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso che ha trasferito la 19enne all'ospedale di Cremona. Dalle prime informazioni pare che la giovane si trovasse in attesa sulla banchina, mentre stava arrivando il diretto 10606 per Milano. Sarebbe andata troppo oltre, superando la linea gialla di sicurezza, e il treno, che procedeva a velocità ridottissima - il macchinista ha fischiato più volte - l'avrebbe colpita alla testa. Immediate le operazioni di soccorso con l'arrivo del medico del 118 e dell'ambulanza. Sul posto anche polizia e vigili del fuoco. Il traffico ferroviario è bloccato, con ritardi pesantissimi.

FOTO E VIDEO: FOTOLIVE/MASSIMO MARINONI