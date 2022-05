Cremonese in A, è festa allo Zini: tifosi impazziti di felicità

CREMONA - E' festa allo Zini. I tifosi non si sono fatti pregare e in massa si sono recati allo stadio di Cremona per festeggiare la squadra del cuore, la Cremonese promossa in Serie A.

Tifosi grigiorossi allo Zini

Curva Sud strapiena, ma anche i Distinti non sono da meno. I giocatori vengono premiati uno a uno: lo speaker pronuncia il nome e i tifosi il cognome. Brividi grigiorossi.

RIPRESE E FOTO: FOTOLIVE-CISI/VENEZIA