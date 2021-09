Motonautica, è iniziato lo show

CREMONA - I bolidi della 47ª Giornata motonautica Città di Cremona, organizzata dall’associazione cittadina, hanno iniziato a solcare le acque del grande fiume davanti alla Mac. Uno spettacolo unico che vedrà la città del Torrazzo come assoluta protagonista. A darsi battaglia in acqua saranno i piloti della classe F/500 che per l’occasione vivrà il quarto e ultimo atto del campionato mondiale assegnando dunque proprio a Cremona il titolo iridato di categoria. Gli accreditamenti hanno registrato la presenza di 11 di dei 17 piloti partecipanti al mondiale tra cui, ovviamente, il cremonese Andrea Ongari.

Nel video la partenza della prima manche della classe F/500 durante la 47ma Giornata Motonautica Città di Cremona.

Oltre alla classe F/500 il ricco programma dell’evento prevede anche la disputa del campionato europeo, in tappa unica proprio a Cremona, della classe F/350.

Non solo gare, però, per la splendida due giorni organizzata dall’Associazione presieduta da Stefano Corbari. Domani, infatti, dopo le manches delle classi F/500 e F/350, scenderanno in acqua le Barche Storiche da Corsa la “Classic Racers Show” memorial Guido Romani, esibizione sempre suggestiva che proporrà ad appassionati e curiosi le imbarcazioni da competizione degli anni ‘70 e ‘80.