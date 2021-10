"Mammamia", ecco il nuovo brano dei dissacranti Maneskin

CREMONA - Si intitola Mammamia ed è il nuovo brano lanciato dai Maneskin che in poche ore sta spopolando sul web. Per i trionfatori dell'ultimo Festival di Sanremo e dell'Eurovision con Zitti e buoni, si tratta di una fantasia a tinte macabre che gioca con un classico cliché del rock'n'roll: ogni membro della band vorrebbe eliminare il frontman. Il video, diretto da Rei Nadal e prodotto da Prettybird, racconta del ritorno in macchina dopo una festa del chitarrista, della bassista e del batterista. Ciascun membro del gruppo immagina di aver ucciso il cantante in un loop di colori acidi e quadretti dissacranti.