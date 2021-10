La danza anima il Ponchielli: sul palcoscenico di nuovo liberi

CREMONA - «Balliamo, balliamo altrimenti siamo perduti»: le scuole cremonesi di danza fanno loro la frase pronunciata da Pina Bausch e si riappropriano della possibilità di esprimersi con il corpo, di lasciarsi andare alle suggestioni della musica, di muoversi in palcoscenico come un tempo, quando nelle nostre vite non aveva ancora fatto irruzione il Covid.

Il contatto ritrovato si intitola lo spettacolo andato in scena al Ponchielli, organizzato in collaborazione con il Coordinamento danza.

Sedici scuole a rappresentarle tutte, mai più di cinque ballerine in scena e un alternarsi veloce: ma l’importante era esserci, seppure con una platea ancora a capienza ridotta. L'importante era esserci.