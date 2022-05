Pistola in faccia al barista, terrore a Palazzo Pignano

PALAZZO PIGNANO - Tentata rapina ieri pomeriggio alle 15,45 al bar Sport di via Roma. Due ragazzi, all'apparenza forse nemmeno ventenni, sono entrati a viso coperto e con i cappelli calati sulla testa. Uno di loro aveva in pugno una pistola, non si sa se vera o finta. L'ha puntata in faccia al titolare, un 50enne cinese, e gli ha allungato un sacchetto di plastica intimandogli di mettere dentro i soldi.

L'esterno del bar

I rapinatori in fuga sul retro

Il titolare si è rifiutato, e a sua volta ha urlato in faccia ai due rapinatori. Lunghi secondi di tensione e angoscia, ripresi con il telefonino dal figlio del titolare. Il barista è riuscito a raggiungere il retro e afferrare un tubo di metallo, per minacciare di nuovo i due. A quel punto i ragazzi hanno desistito e sono scappati a piedi, uscendo dalla porta sul retro del locale.

Il titolare del bar

FOTO: GIULIO GIORDANO