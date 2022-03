Ucraina, «La chirurgia plastica è nata in guerra»

CREMONA - Il medico cremonese Marco Stabile, presidente dell'Associazione AICPE onlus, caricato il furgone con gli aiuti sanitari destinati all'Ucraina, è partito questa mattina per raggiungere il confine con l'Ungheria, accompagnato dal collega Gianluigi Lago e dalla nostra giornalista Francesca Morandi, che racconta il viaggio tappa per tappa. Sono arrivati ora al confine con la Slovenia, «Frontiera di pace oltre la quale c'è la guerra, laggiù in Ucraina».