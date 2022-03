"Scientia Crucis", la lectio magistralis di monsignor Mario Delpini

CREMONA - Entra nel campus della Cattolica nell’ex Santa Monica con ampio anticipo: «La volta scorsa che sono stato qui il cantiere era ancora in corso, ma che splendore, proprio un posto unico in cui studiare», ha affermato monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano che oggi, nel primo giorno di Quaresima, ha tenuto la lectio magistralis dal titolo «Scientia Crucis». Ad accoglierlo sono stati don Maurizio Compiani, assistente Pastorale dell’Università Cattolica a Cremona, con il vescovo Antonio Napolioni e il vescovo emerito, Dante Lafranconi, il direttore della Cattolica Mauro Balordi con Matteo Burgazzoli insieme ai presidi delle facoltà di Scienze agrarie Marco Trevisan e di Economia, Anna Maria Fellegara.

Il cavalier Giovanni Arvedi ha voluto partecipare alla lectio magistralis di Delpini, ricordando quando accompagnò l’arcivescovo di Milano a visitare il campus ancora in ristrutturazione nel marzo 2019. «Ora è un’altra cosa — ha commentato il cavaliere —. E con gli alloggi come siamo messi?», ha chiesto. E il riferimento è «alle unità abitative in via Martiri di Sclemo della Caritas — spiega il vescovo Napolioni —, al cui recupero sta prendendo parte con grande generosità Fondazione Arvedi Buschini».

FOTO: FOTOLIVE/PAOLO CISI

VIDEOINTERVISTA IN COLLABORAZIONE CON SABRINA CLITI (Ufficio Comunicazione Università Cattolica)