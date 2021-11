Gli allevatori si raccontano: «Vita non facile, ci vuole passione»

CREMONA - La vita di un allevatore non è sicuramente semplice: non sono comprese pause o ampie comodità. Ma si tratta di un lavoro fondamentale e imprescindibile per il sostentamento del settore agricolo, che per antonomasia è motore dell'economia nazionale. Ma al di là della sua oggettiva importanza, c'è una parola che mette d'accordo tutti coloro che svolgono questa professione: passione.

Ecco alcune storie di allevatori presenti alle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona che raccontano la loro esperienza e gli orgogli delle loro aziende.

RIPRESE: RICCARDO ROSSI