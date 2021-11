Festa del Torrone, inaugurazione e primo giorno tra gli stand

CREMONA - In concomitanza con Sant'Omobono, la Festa Patronale di Cremona, parte anche l'edizione 2021 della Festa del Torrone, una delle tradizioni più importanti della città. Quest'anno ripartono i nove giorni dedicati al dolce tipico più famoso di Cremona, un’edizione che sino a domenica 21 novembre porterà tra le vie del centro storico della città tante novità ma non mancheranno gli appuntamenti tradizionali, come le maxi costruzioni di Torrone e il Torrone d'Oro, che da sempre accompagnano la festa. E nel giorno d'esordio abbiamo fatto un giro sulle bancarelle e intervistato gli ospiti dell'evento.