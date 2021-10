Transito di trasporto eccezionale, in tilt via Libertà a Piadena Drizzona

PIADENA DRIZZONA - Sta suscitando discussioni in paese - e anche in municipio - il manufatto realizzato in via Libertà dal Comune con la funzione di contrasto alle velocità elevate di alcuni automobilisti. A suscitare una presa di posizione da parte della minoranza consiliare ma anche di un consigliere di maggioranza, è stato il faticoso passaggio di un trasporto eccezionale avvenuto venerdì sera, poco prima delle 20.30. «La nuova struttura di via Libertà - osserva il gruppo di minoranza Piadena Drizzona, Una comunità che cresce - sta iniziando a creare le prime difficoltà e sarà sicuramente soggetta a continue manutenzioni visto questo precedente, quindi altri soldi per mantenere una struttura, a nostro parere, fuori luogo che non tiene conto tra l'altro della viabilità ciclabile che si trova in seria difficoltà e in situazioni di pericolo quando è di passaggio in quel tratto».

Sul tema interviene anche Luigi Pagliari: «Avevo espresso un giudizio favorevole alla costruzione dello spartitraffico davanti all’ex cinema Italia per cercare di limitare la velocità delle auto in transito e pertanto sono andato a controllare personalmente i lavori. Mi sono reso subito conto che i cordoli erano troppo alti - 16 centimetri - e avevo suggerito di far abbassare il manto stradale fino a portarli alla quota di 10 centimetri perché alcuni mezzi speciali sono molto bassi e non riescono a transitare». L’amministrazione comunale ha deciso di far realizzare, in totale, quattro restringimenti della carreggiata: i prossimi saranno in via Cavallotti, in via Matteotti all’altezza della scuola materna e a Vho in via del Popolo.