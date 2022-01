Toto-Quirinale, chi vorresti come nuovo Presidente della Repubblica?

CREMONA - A meno di dieci giorni dal voto, impazza il toto-Quirinale con i nomi in lizza per l'elezione del presidente della Repubblica, dopo la conclusione del mandato di Sergio Mattarella. Abbiamo ipotizzato una rosa di nomi, tra quelli di cui si sente più parlare, anche se i giochi sembrerebbero comunque ancora molto aperti, con i partiti italiani alla ricerca di un candidato che possa accontentare più parti. E tu, cosa ne pensi? Chi vorresti come prossimo Capo dello Stato? Vota il nostro sondaggio.