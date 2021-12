Violenza sessuale, la petizione: carrozze ferroviarie per sole donne. Cosa ne pensi?

CREMONA - La petizione online è stata lanciata da una donna di Malnate, nel Varesotto, dopo che due giovani, un 21 enne italiano e un 27 enne marocchino, sono stati arrestati con l’accusa di aver aggredito e violentato una 22enne su un treno. La sicurezza delle viaggiatrici è sempre più a rischio così con la petizione - che in un solo giorno ha raccolto 800 firme - si chiede a Trenord di dedicare, su tutte le sue linee, la carrozza di testa esclusivamente alle donne: "In questo modo, a qualsiasi ora, si potrà viaggiare sicure". E tu, cosa ne pensi? Ritieni che questa soluzione possa rendere più sicuri i trasferimenti di studentesse, lavoratrici e viaggiatrici in genere? Vota il nostro sondaggio.