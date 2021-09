Da lunedì si torna in aula: sei ottimista su un anno scolastico tutto in presenza?

CREMONA - Da lunedì si parte: tutti in classe e con la speranza — in tempi di pandemia — di restarci, di non ritrovarsi di nuovo inchiodati alla Dad. E' fiducioso il provveditore Franco Gallo: «Siamo pronti, si ritorna in classe con buona parte dei docenti in cattedra, dopo le ultime immissioni in ruolo e le nomine dei supplenti. Ci sarà il personale necessario ad assicurare l’avvio del servizio». Che si augura: «Può sembrare scontato dirlo, ma spero che si possa fare tutto l’anno in presenza. La didattica a distanza è stata utile, ma ha dimostrato come le differenze delle condizioni di partenza degli studenti si acuiscano». E tu sei ottimista che l'anno scolastico possa essere completamente in presenza o temi un utilizzo della Dad?