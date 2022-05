ORE 20 Telegram I fatti della giornata

Pastore tedesco in fin di vita a bordo strada, il proprietario: "Me l'hanno ucciso". Vasto incendio in un'area verde, denso fumo visibile dalla provinciale. Covid, in provincia 104 contagi e 3 vittime. Caso Pamiro, in campo i periti del gip: verifiche sul frammento di tegola. Incendio nel Parco Oglio Nord, salvati due pescatori sorpresi dal rogo