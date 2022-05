ORE 20 Telegram I fatti della giornata

Incidente in un cantiere in via Marmolada, operaio ferito. Covid: in provincia 3 vittime e 349 contagi. Tamponamento moto-camion: 16enne in ospedale. Treni, sciopero in Lombardia domenica 15. Cai, 50 cime in un solo giorno