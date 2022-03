ORE 20 Telegram I fatti della giornata

Lacrime e ricordi: l'ultimo saluto al 28enne Daniele. Covid: in Lombardia 9.206 nuovi positivi, 285 a Cremona. Tognazzi: Buon Compleanno Ugo! «E' la nostra quarta T». Premio Telli: premiate le migliori tesi di Fisioterapia. Gli «Amici» di Soresina in Togo per dare un futuro ai bambini