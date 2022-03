ORE 20 Telegram I fatti della giornata

Caso Martinotti, l'ex primario accusato di truffa all'Asst. Ucraina: «Diciamo no alla follia del dittatore». Covid, in Lombardia ritornano a diminuire i ricoveri. Covid, quarta dose: le prenotazioni sono aperte. Ugo Tognazzi, ecco le iniziative per il centenario della nascita. Calcio, Cremonese: Matteo Bianchetti rinnova fino al 2025