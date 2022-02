ORE 20 Telegram I fatti della giornata

Caso Beccalli, il procuratore Pellicano impugna la sentenza: «Pasini va condannato per omicidio». Covid: in Lombardia 4.599 nuovi casi, 139 a Cremona. "Viviamo nella muffa", l'Aler risponde: "Mistificazione della realtà da parte dell'assegnataria". Prestazioni sanitarie in sospeso: recuperata quasi la totalità