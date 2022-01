ORE 20 Telegram I fatti della giornata

Daspo per 5 ultras della Cremonese. Covid, in arrivo la stretta per chi è senza Green Pass; in Lombardia cala l'indice di contagio. Grave infortunio sul lavoro a Crema. Violenze in famiglia, la moglie: "Mi ha minacciata di morte". Mal'aria, Cremona resta maglia nera