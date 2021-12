ORE 13 Telegram I fatti della giornata

Cremona, il Covid galoppa: quasi mille contagi in due giorni. Covid, in Lombardia 17.332 contagi: muovo record da inizio pandemia. Santuario Madonna della Fontana, frati cappuccini in quarantena. «Il medico risponde», Centro adozioni: servizi e supporto alle coppie e alle famiglie