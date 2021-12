ORE 20 Telegram I fatti della giornata

Covid, in Lombardia oltre 10.000 nuovi casi e 21 decessi. Ospedale Oglio Po, scure sul punto nascita. Mina, i versi della Tigre in dialetto nel video «IlluMina». Intervento dei carabinieri in centro: due giovani accompagnati in caserma, falso allarme