Mister Pecchia è del Parma

PARMA - Mentre la Cremonese è ancora in attesa del nuovo allenatore, Alvini resta in pole position, l'ex mister Fabio Pecchia ha firmato per il Parma. Nato a Formia, 48 anni, in carriera ha allenato Foggia, Gubbio, Latina, Verona (promozione in A nel 2016-17), Avispa Fukuoka (Giappone), Juventus Under 23 (vittoria nella Coppa Italia di Serie C) e Cremonese (promozione in A nel 2021-22).

È stato inoltre vice allenatore a Napoli, Real Madrid e Newcastle United. "Il presidente Kyle Krause e tutto il Parma accolgono Fabio pecchia e il suo staff con un grande augurio di buon lavoro".

