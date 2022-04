Calcio, una Cremonese in dieci porta a casa tre punti e resta prima

CREMONA - La Cremonese resta in testa alla classifica battendo di misura l'Alessandria dopo aver giocato metà gara con un uomo in meno. Dopo aver corso un paio di pericoli la gara si sblocca per i grigiorossi.

Al 28' Strizzolo ben imbeccato da Baez porta in vantaggio la Cremonese che però resta in dieci al termine del primo tempo: Gondo rimedia una seconda ammonizione per un intervento ingenuo e si fa espellere.

Nonostante l'inferiorità numerica, ad inizio della ripresa Gaetano si inventa con uno slalom irresistibile la rete del raddoppio, ma l'Alessandria due minuti più tardi riapre il match con Palombi che dal limite sorprende un Carnesecchi non proprio attento nell'intervento. Il portiere grigiorosso si riscatta respingendo un colpo di testa ravvicinato ancora di Palombi e la sofferenza cresce.

L'Alessandria tenta l'assedio all'area grigiorossa, ma la squadra di Pecchia si oppone bene e con un certo ordine, provando a distendersi con ripartenze che alleggeriscono la pressione.

Dopo sei lunghi minuti di recupero la Cremonese conserva la testa della classifica e si prepara per la trasferta di sabato contro il Frosinone.

Cremonese-Alessandria finisce 2-1

90' Si gioca fino al 95'.

84' Colpo di testa di Palombi. Bravo Carnesecchi a respingere.

70' Cremonese che gestisce il vantaggio, ritmi più bassi in questa fase della gara.

52' Miracolo di Carnesecchi su un colpo di testa ravvicinato di Palombi.

⚽ 49’ GOL DELL'ALESSANDRIA. Palombi si accentra e calcia in porta. Papera di Carnesecchi che non riesce a bloccare a terra la sfera.

⚽ 47' GOL DELLA CREMONESE: Supergol di Gaetano! Slalom tra i difensori dell’Alessandria del centrocampista grigiorosso che appena dentro l’area insacca il 2-0.

Secondo tempo iniziato.

Fine primo tempo

44' Espulso Gondo. Ingenuità del nostro centravanti che rimedia il secondo giallo per un fallo a centrocampo.

37' Conclusione dalla distanza di Ravanelli. Palla a lato di poco.

⚽ 27' GOL DELLA CREMONESE: Strizzolo!!! Baez trova Strizzolo in area di rigore. Gol semplice a porta vuota dell’attaccante grigiorosso dopo una prima respinta di Pisseri.

26' Milanese sfiora il palo. Si salva la Cremonese.

25' Colpo di testa pericoloso di Gondo. Miracolo di Pisseri.

24' Cremonese in controllo della partita. La squadra di Pecchia cerca, con pazienza, di stanare la difesa ospite. Alessandria sempre pronta a ripartire.

11' La Cremonese fa la partita ma è l’Alessandria ad avere la prima grossa occasione della partita. Corazza scappa via alla difesa grigiorossa e calcia con il destro. Deviazione decisiva di Carnesecchi in corner.

5' Parte forte la Cremonese. Quattro corner già conquistati dai grigiorossi.

1' È iniziata Cremonese-Alessandria.

LE FORMAZIONI

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Casasola, Ravanelli, Meroni, Sernicola; Valzania, Gaetano; Baez, Gondo, Buonaiuto; Strizzolo.

In panchina: Ciezkowski, Sarr, Fiordaliso, Ciofani, Bartolomei, Castagnetti, Politic, Di Carmine, Zanimacchia, Rafia.

Allenatore: Pecchia.



ALESSANDRIA (3-4-3): Pisseri; Mattiello, Di Gennaro, Parodi; Mustacchio, Casarini, Milanese, Prestia; Chiarello, Palombi, Corazza.

In panchina: Crisanto, Cerofolini, Coccolo, Lunetta, Marconi, Benedetti, Ariaudo, Barillà, Pierozzi, Pellegrini, Kolaj.

Allenatore: Longo.

ARBITRO: Pezzuto di Lecce.