Vanoli ritorno al successo, Treviso battuta 74-67

CREMONA - La Vanoli torna a muovere la classifica superando al PalaRadi Treviso (74-67) arrivata a Cremona senza l'ex Sims. Una vittoria che permette ai cremonesi di mantenere accesa la speranza di salvezza.

PRIMO QUARTO - I primi dieci minuti sono molto equilibrati nel punteggio, con la Vanoli che riesce a mettere tra sé e gli avversari un vantaggio minimo di 4 punti (15-11, 17-13). Alla fine del tempo, gli arbitri fischiano un fallo tecnico al giocatore veneto Imbrò.

SECONDO QUARTO - Il libero realizzato da Juskevicius porta la Vanoli sul +5, ma due triple in fila di Imbrò portano avanti Treviso. Alla guardia ospite risponde Spagnolo dalla lunga distanza, ma la Vanoli fatica in difesa a contenere la manovra avversaria (23-25 al 13'). Due appoggi a canestro di capitan Poeta riportano in vantaggio Cremona (29-27), ma poco dopo è costretto ad uscire per un risentimento al polpaccio. Alcuni errori grossolani di Spagnolo permettono a Treviso di risorpassare sul 31-32 (18'), e negli ultimi secondi del tempo (sul punteggio in parità) coach Galbiati inserisce a sorpresa i due giovanissimi Vecchiola e Zacchigna, ma allo scadere realizza Russell in entrata (34-36).

TERZO QUARTO - Galbiati mette in campo Poeta zoppicante, Treviso allunga sul 34-42, poi la Vanoli rientra con le triple di Tinkle e Pecchia (40-42). La squadra di casa impatta sul 42 con Spagnolo (24'), il match rimane apertissimo volando sui binari dell'equilibrio (44-46, 49-48). Cremona chiude il parziale avanti 56-53.

Pecchia a terra infortunato

ULTIMO QUARTO - Allunga la Vanoli in avvio del parziale (61-53), ma Treviso non molla e si riporta in scia (61-60). I biancoblu di casa si spengono in attacco e la formazione ospite ne approfitta (61-61). Si infortuna al ginocchio Pecchia (uscito in barella), ancora parità sul 65 (al 36') e sul 67-67. Si entra nell'ultimo minuto con la Vanoli avanti di 4 (71-67) grazie ai canestri di Cournooh e Spagnolo; Mc Neace infila un libero su due (72-67) a meno 26" e Treviso chiama time-out. Alla ripresa gli ospiti perdono palla, Cournooh segna i liberi e la Vanoli torna a fare punti.