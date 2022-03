Calcio, doppietta di Zanimacchia: la Cremo vince ed è prima in classifica

CREMONA - Grazie a una super doppietta di Zanimacchia, gettato nella mischia dopo l'intervallo, la Cremonese ha conquistato un successo fondamentale per la corsa promozione.

Con i tre punti incassati contro un Pordenone volitivo i grigiorossi sono tornati in testa alla classifica, approfittando anche dello scivolone del Pisa, sconfitto 2 a 0 ad Ascoli.

Per la Cremonese non è stata una partita facile: il Pordenone ha tenuto bene il campo nel primo tempo, bloccando le fonti di gioco grigiorosse e pungendo in contropiede. Nella ripresa il Pordenone è passato addirittura in vantaggio, gelando lo Zini.

Nell'ultima mezz'ora la Cremonese si è scrollata di dosso un certo torpore ed è riuscita a trovare con maggior frequenza la profondità.

Molto belli entrambi i gol di Zanimacchia: il primo con una rasoiata di destro a filo d'erba verso il palo lontano, il secondo con un delizioso pallonetto di destro, degna conclusione dopo l'assist al bacio di Gaetano.

La Cremonese ora si gode il primato in classifica ma già domenica a Ferrara contro la Spal ci sarà un'altra battaglia.

LA DIRETTA

95' La partita finisce con la vittoria della Cremona per 2-1.

92' Ammonito Ciofani.

91' Punizione preziosissima conquistata da Ciofani nella metà campo avversaria.

90' + 5' Si giocherà fino al 95'.

88' Ammonito Gaetano.

86' Espulso Di Carmine per proteste.

84' E' il Pordenone che spinge alla ricerca del pari. Cambiaghi calcia addosso al muro grigiorosso e la successiva conclusione di Gavazzi termina alta.

83' Doppio cambio per il Pordenone: fuori Zammarini e Andreoni dentro Deli e Anastasio.

82' Cross di Zammarini. Gaetano allontana.

⚽️ 80' RADDOPPIO DELLA CREMONESE. Ancora Zanimacchia!! Passaggio al bacio di Gaetano a scavalcare la difesa ospite e pallonetto di esterno perfetto di Zanimacchia che supera Perisan. La Cremonese la ribalta allo Zini.

77' Rilancio perfetto di Carnesecchi sui piedi di Buonaiuto che stoppa e cerca Di Carmine. L’attaccante grigiorosso non riesce ad anticipare il difensore.

76' Cambio per il Pordenone: fuori Lovisa dentro Gavazzi.

69' Doppio cambio per il Pordenone: fuori Candellone e Di Serio dentro Secli e Pellegrini.

69' Cambio per la Cremonese: fuori Gondo dentro Ciofani.

⚽️ 68' PAREGGIO DELLA CREMONESE. Siluro di Zanimacchia all’angolino. Conclusione dalla destra ad incrociare perfetta!

⚽️ 61' GOL DEL PORDENONE. Controllo di Cambiaghi e destro al volo all’angolino. Nulla da fare per Carnesecchi.

59' Qualche problema per Okoli.

59' Conclusione di Zanimacchia da lontano. Palla sporcata in corner.

56' Cambio per la Cremonese: fuori Bartolomei dentro Buonaiuto.

52' Tiro di Pasa fuori di poco.

52' Costretto al cambio Pecchia: fuori Valeri dentro Sernicola.

51' Ammonito Valzania. Il centrocampista grigiorosso era diffidato e salterà dunque il match contro la Spal.

49' Gioco fermo allo Zini. Problemi fisici per Valeri.

46' Doppio cambio per la Cremonese: fuori Casasola e Baez dentro Crescenzi e Zanimacchia

46' Iniziato il secondo tempo

45' + 1' di recupero.

43' Cross di Bartolomei che Di Carmine controlla sul secondo palo. Conclusione debole, facile la presa del portiere del Pordenone.

42' Cremonese che spinge in questi ultimi minuti di primo tempo.

36' Cross di Valeri per Okoli che di testa non colpisce bene. Rinvio dal fondo per Perisan.

35' Ammonito Bassoli.

33' Casasola ci prova dal limite, conclusione alta.

32' Da una rimessa laterale, Casasola trova Di Carmine alle spalle di Andreoni. Cross del centravanti grigiorosso che viene deviato in corner.

31' Cross di Andreoni che si spegne sul fondo.

28' Gaetano allarga per Baez che da una buona posizione calcia in curva.

22' Atteggiamento molto coraggioso del Pordenone nella prima metà del primo tempo.

17' Bella traccia di Valzania per Valeri. Il terzino trova in area Di Carmine che prova a girarsi. Stop sbagliato dal 29, occasione sprecata dai grigiorossi.

12' Cross di Baez dalla trequarti. Palla bloccata da Perisan.

10' Bell’avvio allo Zini: ritmi alti da parte di entrambe le squadre.

9' Appoggio di Di Carmine per Gaetano che si gira e calcia. Conclusione angolata ma troppo debole per impensierire Perisan.

7' Occasione per il Pordenone. Cambiaghi riesce ancora ad accentrarsi e calciare. Palla che scheggia la traversa e termina sul fondo.

6' Ripartenza di Bartolomei che dai 30 metri prova la conclusione. Tiro che termina alto.

6' Tiro potente di Cambiaghi. Bartolomei respinge.

4' Primo squillo di Valeri che avanza sulla sinistra. Fermato irregolarmente da un avversario.

2' Conclusione di Di Carmine ampiamente sul fondo.

1' Casasola cerca subito con un lancio Gondo. Palla tra le braccia di Perisan.

1' Iniziata Cremonese-Pordenone. Primo pallone giocato dai grigiorossi.

LE FORMAZIONI.

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Casasola, Ravanelli, Okoli, Valeri; Bartolomei, Valzania; Baez, Gondo, Gaetano; Di Carmine. All. Pecchia.

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan, El Kaouakibi, Bassoli, Dalle Mura, Andreoni; Zammarini, Pasa, Lovisa; Cambiaghi, Candellone, Di Serio. All. Tedino.

ARBITRO: Meraviglia di Pistoia.

FOTOGALLERY: FOTOLIVE/IMAGE PHOTO AGENCY