Basket: Vanoli niente miracolo, con Reggio ko che sa di retrocessione

CREMONA - La Vanoli perde 62-76 il match tra le mura amiche con Reggio Emilia. Una gara a strappi (ancora una volta) e grande mancanza di lucidità nella fase decisiva. Resta tanto amaro in bocca per l'ennesima e forse decisiva sconfitta che condanna (a meno di miracoli) i cremonesi alla retrocessione.

PRIMO QUARTO. La tripla di Tinkle e il lancio dei pupazzi in campo (raccolti per i bambini ucraini) aprono il match. Gara che rimane inizialmente in equilibrio (8-8 al 5'), poi Reggio concretizza la verve offensiva di Hopkins (8-16 al 7'). Gioca meglio la squadra ospite sia in difesa che in attacco (10-21), la tripla di Larson (14-24) definisce il punteggio dei primi dieci minuti.

SECONDO QUARTO. Vanoli doppiata in avvio del secondo parziale (14-28) con grandissima fatica in attacco. Reggio è inarrestabile mentre i cremonesi segnano con il contagocce (17-32 al 14'); mini parziale Vanoli dei 7-0 (tripla di Cournooh per il 22-32 e Tinkle da sotto per il 24-32), ancora Cournooh dalla lunetta (26-32), Dime a rimbalzo offensivo (28-32 al 16') e gara riaperta. Sembra un'altra squadra la Vanoli, difesa aggressiva, attacco penetrante. Tripla di Tinkle (33-34), pareggio di McNeace e tripla di capitan Poeta (37-34) per il vantaggio cremonese.

TERZO QUARTO. Dopo l'intervallo lungo il match rimane sui binari dell'equilibrio (46-41, 46-45), con Reggio che si riporta avanti grazie a qualche errore ingenuo dei cremonesi (46-50 al 26'). Allungano gli ospiti con i liberi di Cinciarini e Olisevicius (46-53), Cremona fatica a trovare la via del canestro, tripla di Johnson (46-56) e biancoblu in grave difficoltà, con Reggio avanti 61-48.

ULTIMO QUARTO. La Vanoli, con la fatica di mercoledì nelle gambe, sembra un pugile alle corde, ma con le ultime energie residue si riporta sul 60-63 al 34' con la tripla di Tinkle. Al 36' Olisevicius segna la tripla del 67-60 Reggio, replica Strautins (60-70) e ancora Olisevicius (60-73 al 38') e gara virtualmente in ghiaccio per la formazione emiliana.