Il libro di Vialli è in vendita on line sul nostro sito

CREMONA - Un successo importante nelle edicole e nei vari punti vendita per tanti giorni e adesso il libro «Gianluca gonfia la rete» è pronto per essere acquistato anche online. Il volume realizzato dal patron della Leonessa Brescia Basket, ma cremonese doc Matteo Bonetti sarà disponibile nella sezione SHOP del nostro sito (in alto a destra) al prezzo scontato di 13,70 euro (più spese di spedizione). La promozione sarà valida solo fino a lunedì 31.

Dal primo di febbraio il volume resterà in vendita ma al prezzo pieno di copertina di 20 euro. Un libro in cui Bonetti racconta il grande campione e la sua straordinaria carriera, attraverso una serie di cimeli che ha raccolto nel corso degli anni e di una vita. Tantissime le figurine provenienti da ogni parte del mondo. Alcune rarissime, altre splendide e particolari. Parte del ricavato andrà in beneficenza alla fondazione «Vialli e Mauro» che opera attivamente con l’obiettivo di destinare fondi alla ricerca medico scientifica sul Cancro e sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica (Sla).

Un libro trasversale che ha fatto appassionare non solo i tifosi di calcio. Bonetti, storico uomo di basket, è riuscito a coinvolgere tanti maniaci della palla a spicchi. È il caso di Mike Daum di Tortona, americano che si è subito appassionato alla storia dell’ex calciatore cremonese ora delegato della Nazionale. «Un campione che tutti conoscono». Non solo, anche il mitico Nereo Gregorat si è aggiudicato una copia del libro. Un ex cestista friulano ma ormai cremonese d’adozione che ha fatto la storia del basket cremonese.

Nereo Gregorat è stato un grande cestista e protagonista assoluto nella nostra provincia



