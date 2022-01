Basket serie A, Vanoli che spreco enorme: Trieste passa nel recupero (75-80)

CREMONA - Contro una Allianz Pallacanestro Trieste arrivata a Cremona senza coach Ciani (positivo al covid, in panchina il vice Legovich) e priva di due pedine fondamentali come Banks e Fernandez (rimasti a casa), la Vanoli spreca un'occasione enorme per vincere una gara alla portata e tornare a respirare un'aria migliore in classifica.

L'avvio di gara rispecchia quello visto contro Sassari, con Trieste che parte meglio e si porta sul 6-2; la tripla di Tinkle riavvicina la Vanoli, che comunque rimane sempre a contatto degli avversari e poi si porta avanti nel punteggio sul 18-17 con una tripla di Harris. Nel finale di quarto qualche disattenzione dei locali, permette agli ospiti di chiudere avanti 25-20.

Il parziale di 9-0, con cinque punti di Harris (alla terza tripla) e due di Pecchia e Tinkle, apre il secondo parziale per la Vanoli (29-25), ma il punteggio rimane sempre in sostanziale equilibrio (31-34, 37-36) tanto che all'intervallo lungo il tabellone segna la perfetta parità sul 42-42.

Jalen Harris (FotoLive/Gianluca Checchi)

Al rientro in campo rimane il grande equilibrio, con la Vanoli che non riesce a scrollarsi di dosso gli avversari. La situazione si fa preoccupante quando Mian, al 28', segna la tripla del più 7 Trieste (55-62). E poco dopo è Cavaliero a portare i suoi sul 57-66, mentre il quarto si conclude sul punteggio di 59-68 con canestro di Davis a fil di sirena.

Con lo spirito combattivo, la Vanoli riesce in avvio di ultimo quarto a riavvicinarsi agli avversari (68-71 al 35'), poi è Harris che impatta grazie ad un'altra tripla (71-71). Vanoli avanti ancora con Harris (73-71), pareggia Davis, ma la tripla di Mian riporta avanti Trieste (73-76) a poco più di un minuto dal termine. La mazzata definitiva arriva a 32 secondi dal termine con Davis che segna da tre (73-79) e per la Vanoli è di nuovo notte fonda.