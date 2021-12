Cosenza-Cremonese: partita iniziata

DIRETTA SCRITTA

4' Clamorosa occasione per il Cosenza: contropiede fulmineo che ha sorpreso la difesa grigiorossa ma Caso calcia male e grazia Carnesecchi.

3' Baez calcia male sulla barriera e sulla ribattuta di sinistro spara lontano dai pali.

2' La Cremonese parte in attacco e conquista un calcio di punizione dal limite dell'area di rigore.

0' Partita iniziata: Pecchia sorprende tutti con la formazione: lascia in panchina sia Ciofani sia Di Carmine e in attacco schiera Strizzolo. Dietro di lui Baez, Gaetano e Buonaiuto. In difesa Sernicola e Okoli in panchina, in mezzo gioca Bartolomei.

LE FORMAZIONI

COSENZA (3-5-2): Vigorito; Tiritiello, Rigione, Venturi; Anderson, Carraro, Palmiero, Gerbo, Corsi; Caso, Gori. In panchina: Saracco, Matosevic, Panico, Boultam, Pandolfi, Kristoffersen, Pirrello, Sy, Millico, Vallocchia, Minelli, Florenzi. Allenatore Zaffaroni.

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Crescenzi, Bianchetti, Ravanelli, Valeri; Bartolomei, Fagioli; Baez, Gaetano, Buonaiuto; Strizzolo. In panchina: Ciezkowski, Sarr, Fiordaliso, Nardi, Ciofani, Meroni, Valzania, Sernicola, Di Carmine, Okoli, Deli, Zanimacchia. Allenatore Pecchia.

Per entrare nella cerchia (non ancora ristretta) delle candidate a giocarsi un traguardo ambizioso, la Cremonese non può fallire l’appuntamento odierno contro la squadra di Zaffaroni.