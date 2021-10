Cremonese, con il Benevento gara equilibrata e 1-1 finale

CREMONA - La Cremonese con anima e corpo rimonta il Benevento e porta a casa un pareggio (1-1) dopo una gara molto combattuta fino all’ultimo secondo. Si parte su ritmi alti fino al gol del Benevento che arriva al 18’ direttamente su calcio di punizione di Calò con Sarr ingannato da una deviazione. Il Benevento cerca di abbassare il ritmo della gara e la Cremonese rincorre senza riuscire a rendersi pericolosa. Pecchia nell’intervallo indovina le mosse giuste infilando Buonaiuto e Fagioli. Quest’ultimo dopo nemmeno un minutino ruba palla sulla trequarti, entra in area e poi, su un rimpallo favorevole la riprende davanti alla porta firmando il pareggio. Tra l’8’ e il 9’ i grigiorossi si divorano due occasioni con Gaetano e Buonaiuto e poi soffrono i lanci lunghi degli avversari che provano a sfruttare la velocità dei propri attaccanti. Sarr è chiamato a un paio di respinte in un match che resta aperto fino all’ultimo. Con questo punto la Cremonese resta da sola al secondo posto in classifica. E nel prossimo turno andra in scena il derby con il Brescia.

IL MATCH

90'+4' La partita finisce 1-1 tra Cremonese e Benevento.

90'+2' OCCASIONE BENEVENTO Di Serio conclude a lato della porta grigiorossa.

89' Deviazione in angolo di Ravanelli su conclusione di Lapadula.

87' Nel Benevento esce Tello ed entra Masciangelo.

85' Sinistro strozzato di Insigne dal limite, tiro debole e palla alla sinistra di Sarr.

82' Nella Cremonese entra Strizzolo ed esce Gaetano.

80' Grande parata di Sarr! Palla lunga per Tello che entra in area e calcia in diagonale, Sarr d'istinto salva.

78' Tiro cross di Lapadula, devia Sarr.

75' Ciofani controlla male al limite dell'area ospite e commette fallo.

72' Per il Benevento dentro Insigne e Di Serio, fuori Brignola e Viviani.

69' Paleari anticipa Baez, pericolo sventato.

65' Fallo di Lapadula sul portiere grigiorosso Sarr in uscita.

63' Nella Cremonese dentro Ciofani e Baez, escono Di Carmine e Vido.

62' Doppio calcio d'angolo per il Benevento.

58' Destro di Lapadula da posizone defilata, si allunga Sarr.

56' Doppio cambio Benevento: dentro Lapadula e Ionita, fuori Sau e Moncini.

55' OCCASIONE CREMONESE Buonaiuto supera Letizia e mette in area, Di Carmine ci arriva al volo ma spara alto sopra la traversa.

51' Avvio di ripresa vibrante con i padroni di casa rientrati in campo con tutto un altro piglio.

Fagioli realizza il gol dell'1-1 in avvio di ripresa

46' GOOOL CREMONESE Fagioli pareggia dopo pochi secondi dall'avvio del secondo tempo (1-1). Assist di Buonaiuto.

46' INIZIO SECONDO TEMPO Cambio Cremonese: dentro Fagioli e Buonaiuto, fuori Zanimacchia e Castagnetti.

45'+1' FINE PRIMO TEMPO All'intervallo Benevento avanti di un gol (0-1).

44' Calcio d'angolo per la Cremonese. Nulla di fatto.

42' AMMONIZIONE Cartellino giallo per Letizia del Benevento.

40' Azione offensiva insistita della Cremonese: ci prova Valzania da fuori area, para Paleari.

35' Cremonese che non ha ancora reagito al vantaggio ospite.

34' OCCASIONE BENEVENTO Conclusione di Sau all'interno dell'area grigiorossa, palla a lato.

26' AMMONIZIONE Cartellino giallo per Viviani del Benevento per fallo duro su Bianchetti.

24' AMMONIZIONE Cartellino giallo per Valzania della Cremonese che ferma una ripartenza del Benevento.

21' GOL BENEVENTO Ospiti in vantaggio su deviazione di Tello da azione di calcio di punizione dal limite calciato da Calò (0-1).

19' OCCASIONE BENEVENTO La Cremonese si salva in angolo.

13' OCCASIONE CREMONESE Destro di Zanimacchia su servizio di Di Carmine, la palla esce di pochissimo.

7' Il Benevento batte due calci d'angolo consecutivi, nessun pericolo.

3' Vido crossa in area, Valzania scivola sul più bello e perde il tempo per calciare.

ORE 14. INIZIO GARA

IMMAGINI: FOTOLIVE/IVAN BIELLA

LE FORMAZIONI UFFICIALI

CREMONESE (4-2-3-1): Sarr; Sernicola, Ravanelli, Bianchetti, Valeri; Valzania, Castagnetti, Zanimacchia, Gaetano, Vido; Di Carmine. All. Pecchia.

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Letizia, Glik, Barba, Foulon; Tello, Calò, Viviani; Sau, Moncini, Brignola. All. Caserta.

ARBITRO: Marcenaro di Genova.

LE CURIOSITA'

Cremonese e Benevento si sono incontrate quattro volte in Serie B e i campani si sono aggiudicati il match in tre occasioni. L’unica sconfitta è arrivata però in uno dei due confronti disputati in casa dei lombardi (nel marzo 2019). La Cremonese ha vinto entrambe le ultime due partite di Serie B tenendo la porta inviolata: l’ultima volta che la formazione lombarda ha ottenuto tre successi di fila senza subire gol risale a maggio 1991.