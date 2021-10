Us Cremonese: nasce il “Cremo x TrE”, pacchetto di biglietti per tre partite

CREMONA - La Cremonese propone ai propri sostenitori un pacchetto di tre biglietti per assistere alle prossime gare casalinghe della squadra. L'offerta si riferisce agli incontri Cremonese-Benevento di domenica 17 alle 14, Cremonese-Pisa di giovedì 28 ore 20.30 e Cremonese-Spal di sabato 6 novembre alle ore 14.

L'iniziativa si chiama «Cremo x TrE» (con un unico acquisto, consente l’accesso per le tre partite citate) ed è valida da lunedì 11 fino a domenica 17 (in questo caso solo in biglietteria).

Il pacchetto «Cremo x TrE» potrà essere acquistato esclusivamente entro la partita Cremonese-Benevento di domenica 17 ottobre presso i consueti canali di vendita: online sul sito www.sport.ticketone.it, presso le ricevitorie e le biglietterie dello stadio Zini.

Ricevitorie e online: da lunedì 11 ore 16 a sabato 16 (chiusura alle ore ore 19).

Le biglietterie dello Zini apriranno mercoledì 13 dalle 17 alle 19:30, giovedì 14 dalle 17 alle 19:30, venerdì 15 dalle 17 alle 19:30, sabato 16 dalle 17 alle 19:30 e domenica 17 dalle 9.30 alle 11.